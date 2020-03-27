Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook замечает, что кризис, связанный с эпидемией коронавируса, показал, насколько важно стране самостоятельно обеспечивать население всем необходимым, не надеясь на импорт

Главный урок, который можно извлечь из ситуации с коронавирусом, — каждая страна теперь должна уметь сама себя обеспечивать всем необходимым, не надеясь на импорт. Государство и эпидемия: Украина — точно не Россия. Главные темы соцсетей 26 марта © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Это касается не только медикаментов, но и других товаров, особенно продуктов питания. Стабильная работа украинских аграрных производителей может предотвратить продуктовый дефицит и стать хорошей прививкой от паники. Такие компании, как МХП, АПК-ИНВЕСТ и другие — вполне могут обеспечить страну базовыми продуктами питания, а это: молочка, яйца, курятина, хлебобулочные изделия.

Также нужно постепенно налаживать в Украине и производство более высокотехнологичных товаров, таких как современные машины, компьютеры, мобильные телефоны…

Возможно, как раз нынешняя пандемия даёт нашей стране шанс стать сильнее, и грех этим шансом не воспользоваться!

Необходимо сохранить ясное мышление и оптимизм.