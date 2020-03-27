Украинский политолог Дмитрий Корнейчук на своей странице в соцсети Facebook предположил, какие цели преследуют «инициаторы паники» вокруг эпидемии коронавируса

Скажу вот какую вещь. Одна из ключевых задач инициаторов паники вокруг коронавируса (как в мире, так и в Украине) — вогнать людей в тотальную депрессию. Запугать людей. И заставить их довольствоваться малым.

Иными словами, всех нас готовят к тому, что мы будем работать за харчи. Ибо мир в глубочайшем кризисе. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 26 марта © бюллетень

Вот основная задача «кукловодов». Ибо слишком хорошо стали люди жить. Слишком много возможностей получили от глобализации. Слишком много начали требовать демократии.

Все. Лавочку свернули. И вот в этот мир бедности и ограниченных возможностей нас всех загнали.

Когда люди будут радоваться тому, что им позволят гулять на улице возле дома. И будут довольствоваться малым.

Самое печальное, что нас даже не спрашивают: хотим ли мы в такой мир? Нас загоняют в него пинками…