Скажу вот какую вещь. Одна из ключевых задач инициаторов паники вокруг коронавируса (как в мире, так и в Украине) — вогнать людей в тотальную депрессию. Запугать людей. И заставить их довольствоваться малым.
Иными словами, всех нас готовят к тому, что мы будем работать за харчи. Ибо мир в глубочайшем кризисе.
Вот основная задача «кукловодов». Ибо слишком хорошо стали люди жить. Слишком много возможностей получили от глобализации. Слишком много начали требовать демократии.
Все. Лавочку свернули. И вот в этот мир бедности и ограниченных возможностей нас всех загнали.
Когда люди будут радоваться тому, что им позволят гулять на улице возле дома. И будут довольствоваться малым.
Самое печальное, что нас даже не спрашивают: хотим ли мы в такой мир? Нас загоняют в него пинками…