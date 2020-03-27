Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook заявил, что карантинные меры должны учитывать наличие в стране двух неравноценных групп населения, где подавляющее большинство готово выполнять рекомендации властей, а меньшинство склонно нарушать любые нормы

Меры против эпидемии должны быть разными. Дуальными. У нас вместе живут два народа.

Первый народ. 85% — это моральное большинство. Оно готово выполнять все рекомендации властей по карантину, для сохранения жизни и здоровья других людей. И этому главному народу нужно помочь выполнять карантин. Для этого карантин должен быть спокойным и разумным. Например, не надо закрывать парки. Государство и эпидемия: Украина — точно не Россия. Главные темы соцсетей 26 марта © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Второй народ. 15% — это активное меньшинство. Они убеждены, что они ценнее, чем большинство. Они любят нарушать и закон, и особенно моральные нормы. Они не хотят соблюдать правила карантина, а сохранение здоровья и жизни других людей для них не является важной ценностью.

Они привыкли обманывать и обворовывать других людей. Именно они и нарушают злостно все правила и карантины. Их надо заставить соблюдать карантин. Их надо искать и наказывать. Иначе они сорвут все карантинные мероприятия. Их много, и они активны. Их надо жестко штрафовать и арестовывать.

Поэтому политика борьбы с эпидемией должна быть двоична, дуальна. Помочь тем, кто хочет добра всем. И заставить силой тех, кто хочет добра только себе. Сделать все для морального большинства. И подавить активное аморальное меньшинство силой.