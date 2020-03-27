Всё! Зеленский начал сыпаться!
Депутат из СН Гео Лерос публично обвинил Ермака в коррупции и, по сути, в торговле национальными интересами. Обвинения серьезные, и от них Зеленскому уже не отмахнуться. О чем это говорит?
О том, что лимит терпения в обществе по отношению к Зеленскому уже закончился. Игра, в которой все бояре считались пройдохами, а президент — святой, который просто не знает, что вокруг него творится, закончилась.
Отныне Зеленский будет постоянно в зоне критики и будет реально отвечать за то, что он творит. Сейчас вещи будут называться своими именами. А именно, что президент:
— не захотел отстранять олигархов от власти, а напротив, усилил их роль в политике, власти и экономике;
— закрывает глаза на «проделки» Коломойского;
— оставил на должности одиознейшего Авакова;
— не реформировал СБУ;
— совершенно не борется с коррупцией;
— узурпировал власть над правительством в нарушение Конституции;
— передал реальную власть в стране Ермаку;
— протащил на должность прокурора Венедиктову;
— отстранил от внешней политики профильного Министра и передал все Ермаку;
— сформировал правительство, состоящее из ставленников олигархов;
— по сути разорвал отношения с Западом, МВФ и ведет страну к дефолту;
— склонность к договорнякам, а не к публичной политике;
— опасная невнятность и кулуарность (Оман) в отношениях с Россией;
— не имеет собственного видения по главным проблемам Украины;
— не назначает профессионалов, в назначает лично преданных людей, склонен к кумовству и падок до лести, нетерпим к альтернативным точкам зрения;
— страдает нарциссизмом и т.д.
Короче, все сильнее будет ставиться вопрос об адекватности президента стоящим проблемам и его личной ответственности за состояние дел. Отделять деятельность сомнительной личности Ермака и Зеленского отныне будет уже невозможно. Поверить в то, что президент не в курсе коррупционных деяний Ермака, которые озвучил депутат Лерос, может только наивный дурачок. А если в курсе, то почему….? Далее сами все понимаете.
Зеленский, который законсервировал олигархическую систему, + коронавирус — эти два фактора в ближайшие пару месяцев обострят до предела все нерешенные проблемы в украинском обществе и приведут к сильнейшему экономическому и политическому кризису. Отныне Зеленский посыпался.
Украина вступает в период хаоса и турбулентности (руина), фундаментальной причиной которого является нежизнеспособность кланово-олигархического режима и отсутствие демократических реформ. Поводом для запуска руины послужили избрание совершенно не готового к проведению реформ Зеленского и эпидемия коронавируса.