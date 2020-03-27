Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что публичная критика ближайшего сподвижника Зеленского Ермака означает для президента Украины начало нового этапа внутриполитического противостояния

Всё! Зеленский начал сыпаться!

Депутат из СН Гео Лерос публично обвинил Ермака в коррупции и, по сути, в торговле национальными интересами. Обвинения серьезные, и от них Зеленскому уже не отмахнуться. О чем это говорит?

О том, что лимит терпения в обществе по отношению к Зеленскому уже закончился. Игра, в которой все бояре считались пройдохами, а президент — святой, который просто не знает, что вокруг него творится, закончилась.

Отныне Зеленский будет постоянно в зоне критики и будет реально отвечать за то, что он творит. Сейчас вещи будут называться своими именами. А именно, что президент:

— не захотел отстранять олигархов от власти, а напротив, усилил их роль в политике, власти и экономике;

— закрывает глаза на «проделки» Коломойского;

— оставил на должности одиознейшего Авакова;

— не реформировал СБУ;

— совершенно не борется с коррупцией;

— узурпировал власть над правительством в нарушение Конституции;

— передал реальную власть в стране Ермаку;

— протащил на должность прокурора Венедиктову;

— отстранил от внешней политики профильного Министра и передал все Ермаку;

— сформировал правительство, состоящее из ставленников олигархов;

— по сути разорвал отношения с Западом, МВФ и ведет страну к дефолту; Раскритиковавший Ермака и Сивохо «слуга народа» лишился должности советника Зеленского

— склонность к договорнякам, а не к публичной политике;

— опасная невнятность и кулуарность (Оман) в отношениях с Россией;

— не имеет собственного видения по главным проблемам Украины;

— не назначает профессионалов, в назначает лично преданных людей, склонен к кумовству и падок до лести, нетерпим к альтернативным точкам зрения;

— страдает нарциссизмом и т.д.

Короче, все сильнее будет ставиться вопрос об адекватности президента стоящим проблемам и его личной ответственности за состояние дел. Отделять деятельность сомнительной личности Ермака и Зеленского отныне будет уже невозможно. Поверить в то, что президент не в курсе коррупционных деяний Ермака, которые озвучил депутат Лерос, может только наивный дурачок. А если в курсе, то почему….? Далее сами все понимаете.

Зеленский, который законсервировал олигархическую систему, + коронавирус — эти два фактора в ближайшие пару месяцев обострят до предела все нерешенные проблемы в украинском обществе и приведут к сильнейшему экономическому и политическому кризису. Отныне Зеленский посыпался.

Украина вступает в период хаоса и турбулентности (руина), фундаментальной причиной которого является нежизнеспособность кланово-олигархического режима и отсутствие демократических реформ. Поводом для запуска руины послужили избрание совершенно не готового к проведению реформ Зеленского и эпидемия коронавируса.