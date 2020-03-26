Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик на своей странице в соцсети Facebook пояснил, в чем разница между чрезвычайным положением, которое так и не было объявлено в связи с эпидемией, и «чрезвычайным государством», которое пытаются создать на Украине

Почему «чрезвычайное государство» хуже диктатуры.

После нескольких недель нагнетания ситуации вокруг возможности введения чрезвычайного положения от этой идеи публично отказались и в правительстве, и даже глава МВД Арсен Аваков.

Кабмин ограничился режимом «чрезвычайной ситуации» в масштабе всей страны на 30 дней и карантином. Казалось бы, тема закрыта. Многие с облегчением выдохнули. Но нет. Тема не закрыта.

Руководство страны уже начало создание «чрезвычайного государства», не утруждая себя чистотой правовых процедур и законодательным обеспечением. И это «чрезвычайное государство» намного хуже и уродливей обычной диктатуры.

Наше украинское «чрезвычайное государство» — это не диктатура. Это гораздо хуже. Потому как ему не нужны организованные политические силы и легитимность. Да, ему нужен бюрократический аппарат и силовики, но исключительно в функциональном аспекте.

Нашему «чрезвычайному государству» не нужен «дуче» или «каудильо», с харизмой и визией будущего. У нас есть множество бенефициаров, делающих свой гешефт под вывеской «карантин» и «чрезвычайная ситуация». «Чрезвычайному государству» вполне хватит всех наших генералов от мародерства, бывших и действующих прокурорских и ментовских. Государство и эпидемия: Украина — точно не Россия. Главные темы соцсетей 26 марта © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Украинское «чрезвычайное государство» — это гибрид недодиктатуры и недодемократии.

Боб Джессоп говорит, что «чрезвычайные режимы» могут возникать в результате постепенного ослабления привычных конституционных правил. Речь идет о блокировании так называемой «гибкости демократического режима». Например, концентрации власти вне конституционно определенных институций, тенизации принятия управленческих решений. Это уже происходит в Украине.

Система пытается убрать основные раздражители в виде гражданского общества, протестов, политической оппозиции, свободы слова и прессы, пр. Для этого нужно герметизировать управление, сделать его непрозрачным. А поскольку в эпоху инсайдерских телеграм-каналов и социальных сетей секретность становится условной — нужен режим постоянного хайпа и конвейер симулякров для отвлечения внимания граждан.