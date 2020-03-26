Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook сравнил, как в России, Украине и Белоруссии элита собирается лечиться в случае заражения коронавирусной инфекцией

О реакции элит на коронавирус.

Наблюдение за ходом борьбы с коронаврусом в России и на Украине позволяет понять некоторые особенности функционирования систем госуправления.

В самом начале украинской коронавирусной истории украинские СМИ писали о том, что нувориши покупают себе отдельные аппараты искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и хранят их в гаражах. Затем появились новости о том, что и российские коллеги по классу покупают себе ИВЛы. Покупка личного ИВЛ дело, конечно, глупое, но показывает, что мыслительная деятельность у богатых устроена примерно одинаково — все же родом из 1990-х. Все хотят жить, желание повысить свои шансы выжить вполне понятны, деньги в данном случае не более чем инструмент. Впрочем, купить в РФ ИВЛ для «себя любимого» уже не выйдет — всё до конца года выкупило государство.

Однако на Украине 8,6 ИВЛ на 100 тыс. человек (они на Украине не производятся, и их сейчас невозможно импортировать), а в России — 27,3 на 100 тыс. человек, и они производятся (Уральский приборостроительный в ближайший месяц отгрузит 720 аппаратов), в РБ 22 ИВЛ на 100 тыс. человек (ИВЛ не производятся, импорт невозможен). Государство и эпидемия: Украина — точно не Россия. Главные темы соцсетей 26 марта © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

В России топ-чиновники пока не болеют, тогда как на Украине уже начали. И система на это отреагировала просто: VIP-больным в Киеве выделят отдельные палаты площадью не менее 13 кв. м с удобными коммуникациями, операционной и диагностическим отделением, а также круглосуточным сестринским постом, оперативным резервом медпрепаратов и спецбригадой медпомощи в составе врача-руководителя, двух фельдшеров и водителя.

И это притом что больным уже не хватает мест.

Понятное дело, что в состав управделами президента РФ входят больницы и санатории, и в случае чего президента лечили бы там, но остальных VIPов наверняка привезли бы во всю ту же «Коммунарку», куда позавчера наведался президент. Скорее всего, бюрократическая система не позволила бы проявить столь вопиющую сегрегацию по отношению к больным, как на Украине, где «пацаны» не захотели лежать в одной палате с «быдлом». В случае развития эпидемии в России по итальянскому сценарию, полагаю, что лечили бы и в больницах УДП.

И это уже не говоря о капитальной больнице, которую строят в Подмосковье за 50 млрд рублей и грозятся сдать в течение месяца. К слову, Москва с данной больницей втянулась в соревнование с Пекином, который построил мобильный госпиталь. Если больницу построят в срок, то это будет огромным плюсом в карму российской бюрократии.

В Беларуси с её «тракторотерапией» тем временем больных меньше сотни, а Минздрав открыл благотворительные счета для сбора средств на борьбу с коронавирусом. Сколько насобирают денег — не ясно, но в России лечение одного коронавирусника обходится фонду ОМС в 200 тыс. рублей.

Поэтому за реакцией белорусской бюрократии на рост числа заболевших мы ещё проследим.