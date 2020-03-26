Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что руководству Украины, ввиду выпадения из фокуса западного внимания, жизненно важно найти эффективные методы преодоления кризиса, связанного с эпидемией коронавируса

Не сомневаюсь, Шмыгаль ищет подходящий повод, чтобы объявить дефолт. К тому же, Украина ко всему прочему еще и выпала из фокуса международной повестки Запада, значит финпомощи ждать не от кого. Что делать в этой ситуации?

Не опускать руки и незамедлительно пытаться выполнять триединую задачу: Названа дата дефолта на Украине © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

— во-первых, найти и внедрить наиболее эффективный метод борьбы с распространением коронавирусной инфекции;

— во-вторых, выработать наиболее жесткую логику и эффективные правила выживания в условиях эпидемии коронавируса;

— в-третьих, быстро запустить украинскую экономику с поэтапным разрешением проблем малого и среднего бизнеса после карантина и ЧС по коронавирусу, чтобы смягчить последствия дефолта.

Увы, но Кабмин так и не представил свой антивирусный план. Скорее всего, нас ждет жесткое разочарование.