Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook заметил, что расчет властей страны на получение помощи исключительно от западных финансовых структур лишает Украину всякой надежды на предоставление кредитов кем-либо еще

А ЕС и НАТО, которых мы в Конституцию Украины с помпой внесли, уже как-то помогли нам? Ну, хотя бы кредит на покупку "джавелинов" дадут? Нет? Бортник: Украинцы увидели, что евроатлантическая солидарность на поверку оказалась пустым звуком © Facebook, Ruslan Bortnik

МВФ продолжает выкручивать нам руки даже в кризис? В этой связи вопрос. А почему мы помощь ждём только с Запада? Стабилизационный фонд России — около 200 миллиардов долларов, Китая — более триллиона тех же долларов.

Мы на коленях стоим перед МВФ ради пары миллиардов и готовы распродать последнее в кризис ради них. Может, пора осознать, что свет имеет четыре стороны, а не только Запад?

Что деньги есть не только у МВФ, и они политически могут быть гораздо дешевле для нас? Или ура-патриотизм и иностранные агенты Сороса в Раде и Кабмине нашу страну таки добьют?