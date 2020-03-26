А ЕС и НАТО, которых мы в Конституцию Украины с помпой внесли, уже как-то помогли нам? Ну, хотя бы кредит на покупку "джавелинов" дадут? Нет?
МВФ продолжает выкручивать нам руки даже в кризис? В этой связи вопрос. А почему мы помощь ждём только с Запада? Стабилизационный фонд России — около 200 миллиардов долларов, Китая — более триллиона тех же долларов.
Мы на коленях стоим перед МВФ ради пары миллиардов и готовы распродать последнее в кризис ради них. Может, пора осознать, что свет имеет четыре стороны, а не только Запад?
Что деньги есть не только у МВФ, и они политически могут быть гораздо дешевле для нас? Или ура-патриотизм и иностранные агенты Сороса в Раде и Кабмине нашу страну таки добьют?