Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook написал, что действия российской власти укладываются в логику и прогнозы ведущих вирусологов КНР, которые прогнозируют спад эпидемии к июлю

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Ожидается, что "китайский вариант" приостановит распространение инфекции до июля, когда начнется естественный спад и ожидается отступление пандемии.

Некоторые вирусологи в Китае сообщают, что вирус вырождается. В Ухани, где заражение было наиболее интенсивным, вирусологи обратили внимание на то, что последние штаммы вируса намного слабее и менее жизнеспособны, чем 3-4 месяца назад, когда заболевание только начало распространяться.

Это внушает некоторый оптимизм в том плане, что вполне возможно — уханьский вирус не возобновится в будущем году как пандемия.