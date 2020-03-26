Общественный деятель, один из лидеров «Союза левых сил» Максим Гольдарб на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что украинская власть оказалась абсолютно не готова в условиях эпидемии защитить социальные права своего населения

Дорогие люди, уважаемые сограждане!

Сегодня наша страна, как и весь мир, столкнулась с вызовом, который планета не знала последние 100 лет. Коронавирус атаковал континенты, государства и народы, не выбирая общественного-политические устройства, уровень богатства, местоположение.

Наилучшим образом сопротивляются ему и борются с ним, в первую очередь, государства, имеющие в своей основе социальную, левую, разумную, прочеловеческую идею. И напротив, страны капиталистические, с идеологией «выживает сильнейший» и «каждый сам за себя», оказались чрезвычайно уязвимыми, слабыми по своей сути — они не могут защитить своих граждан и не справляются без помощи Китая, России, Кубы.

Абсолютно ожидаемо, что отечественная государственная машина, которой последние годы руководят либералы, либертарианцы, агентура иностранного влияния и прочая продажная шваль, оказалась не в состоянии ни подготовить Украину к этой беде, ни устранить какие бы то ни было риски для каждого из нас в отдельности и для страны в целом. Принуждение к переменам. Чему учит коронавирус © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Убеждён, что сейчас мы вынуждены полагаться сами на себя, особенно в условиях разрушенной экономики, отсутствия социального обеспечения и какой-то цивилизованной защиты со стороны государства.

В этот непростой час мы, нормальные и здравомыслящие люди, должны показать всем и друг другу пример взаимопомощи, взаимоподдержки, самоорганизации, консолидации и защиты друг друга. Как пел Булат Окуджава, «возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке».

Сейчас время всем сплотиться перед все более серьезной угрозой, возникшей на нашем пути, поддерживать друг друга, не отворачиваться от чужих проблем и несчастья — в первую очередь тех, кого государство бросило на произвол судьбы. «В темные времена хорошо видно светлых людей» — эта истина всегда будет бессмертной, и особенно актуальна она именно на сегодняшний день.

Самая малость, которая каждому из нас вполне под силу:

— ни при каких обстоятельствах не впадать в панику, заботиться о себе и своих близких, ведь из сохранённых здоровых жизней единиц будет соткано полотно здоровой страны;

— помогать с закупкой продуктов и медикаментов тем, кто, учитывая возраст или состояние здоровья, не может сам о себе позаботиться;

— оказывать посильную поддержку всем, кто работает в сфере медицины: им нужна подвозка к месту работы, обеспечение необходимыми медикаментами и средствами защиты и др.;

— идти на взаимовыручку в случае любых незаконных действий кого бы то ни было в отношении нас, наших близких, друзей, коллег, соседей, знакомых — нельзя дать ни единого шанса бандитам с улицы и от государства поживиться в момент всеобщей глобальной проблемы (нужно помнить, что защита жизни, здоровья и собственности — законна и безальтернативна);

— не отказываться от домашних любимцев: чушь, что они передают коронавирус. Единственное, что от них можно получить, — это любовь, преданность, хороший иммунитет и здоровье!

Давайте будем оставаться людьми, во всех смыслах. Берегите себя, и да поможет нам Бог.