Российский журналист Руслан Осташко на своей странице в соцсети Facebook написал, что смысл предложений президента России Владимира Путина гораздо более глубокий, чем просто набор антикризисных мер по борьбе с эпидемией

Обращение Путина к гражданам по поводу мер, принимаемых для борьбы с коронавирусом, предсказуемо стало самым обсуждаемым в соцсетях.

Многих, особенно бизнесменов, волнует вопрос — а за чей счет нам предстоит целую неделю отдыхать с сохранением заработной платы? Уверен, что некоторые работодатели проигнорируют эту просьбу, некоторые отправят сотрудников в отпуск на эту неделю, а не летом, как многие хотели бы, ну а некоторые, наиболее ответственные, реально дадут своим сотрудникам неделю выходных и сохранят заработную плату. «Киприотам России» приготовиться. Что означают слова Путина по офшорам © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Тут ведь надо понимать, что ситуация не типичная, форс-мажорная, и государство пока не вводит жестких обязательных мер, как в некоторых странах Европы. Государство надеется на нашу сознательность. На сознательность работодателей, на сознательность нас самих.

Сейчас именно от самоорганизации общества зависит многое. А не от вопроса — кто за все это будет платить. Если мы сейчас не проявим гражданскую сознательность, то очень можно случиться так, что платить в итоге окажется-то и некому.

Мир уже изменился. Структура экономики уже изменилась и будет меняться еще больше. Сейчас главный вопрос не должен звучать — кто оплатит эту неделю. Вопрос — как мы вообще будем жить дальше. Есть идеи на этот счёт?