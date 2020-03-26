Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему украинская власть никак не может решиться на введение чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса

О секундах свысока!

Почему многие в Украине против чрезвычайного положения. Во-первых, не понятно зачем? Как потом из него выходить? Ещё одна пугалка — ответственность.

Почти военное положение нагнетает атмосферу страха, и нервы могут не выдержать. Не дай бог, прольется кровь. Кто ответит? Поэтому и сам Аваков против ЧП. Чрезвычайное положение Авакова на фоне кризиса. Главные темы соцсетей 24 марта © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych | Перейти в фотобанк

Был у меня случай в советское время. Работал судьей. По служебной надобности встретился с начальником кадров УВД Черкасской области. Тот сидит задумчивый, с рюмкой коньяка. Меня смутила такая ситуация. Спрашиваю, в чем дело? Тот отвечает:

— Принял на работу сегодня около 20 человек. Теперь думаю, кто из них меня потом уволит.

Аваков точно так же не может не думать, кто из сержантов полиции или нациков подставит его, сорвавшись на ЧП нервами. Эпидемия пройдет. Отвечать придется.

Все сейчас как на минном поле. Нужно делать единственно верные шаги. Один раз ошибетесь. Сейчас убежать из страны в Европу или Штаты не получится. Везде коронавирус. Жить нужно у себя дома. А коль облечен властью, думай о последствиях.