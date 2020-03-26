Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что для эффективной борьбы с эпидемией стоило бы ужесточить карантинные меры как минимум в трех российских регионах

Что не хватает в программе Путина по борьбе с эпидемией? Другими словами — в каком направлении она будет развиваться? Предложенные меры хороши, но недостаточны. Все их трудно сразу продумать. Ведь Путин даже выступал с опозданием на более чем полтора часа. Несмотря на всеобщий анонс по всем телеканалам, что выступление будет в 15:00. Все детали старались по максимуму продумать. В условиях бешено развивающейся ситуации и меры должны быть развивающимися. Как развивать? Обращение Путина: три источника, три составные части © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

1. Нужно больше региональной специфики. Реально эпидемия в России в трех регионах. Москве, Московской области, Питере. В остальных регионах единичные привозные случаи. Поэтому меры карантина в Москве прежде всего, а также в Московской области и Питере должны быть на порядок жестче, чем по стране в целом.

2. Важно, чтобы отпуск 9 дней был больше самоизоляцией, а не походом в супермаркеты и на шашлыки на дачу. Для этого нужно и больше пропаганды, и больше принуждения к снижению социальных контактов.

3. Важно, чтобы в 9-дневные каникулы люди не поехали пообщаться с родителями. И не заразили их. Для этого в нашей стране, где сильны и семейные ценности, и разгильдяйство, нужна огромная пропагандистская работа.

4. Многомесячные каникулы невозможны. Поэтому надо в этот период максимально ориентировать людей, бизнес и госструктуры на переход на удаленную работу из дома после возвращения из "отпуска Путина".

5. Важно, чтобы "отпуск Путина" не превратился в 9-дневную пьянку. Нужны ограничения в продаже алкоголя.