Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев на своей странице в соцсети Facebook отметил, что непродуманные действия прежней власти и кризис, связанный с эпидемией коронавируса, привели к росту цен на продукты питания в украинских магазинах

Большинство жалоб, которые слышу от людей за первые дни карантина — это рост цен на продукты. Конечно, в первую очередь, критикуют за рост цен маркеты, сами же маркеты объясняют ситуацию тем, что цены повышают поставщики. К примеру, первыми под критику попали небольшие маркеты (как АТБ), которые делают ставку на минимальные запасы при максимальном обороте. После первой волны скупки социально значимых товаров новые партии товаров уже пришлось покупать по завышенной цене. Ситуация с ростом цен далее проявится и в больших гипермаркетах. Принуждение к переменам. Чему учит коронавирус © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На самом деле факторов для роста цен на рынке сложилось много, и карантин лишь подстегнул и без того ухудшающееся положение. Из-за карантина произошло ограничение импортных поставок продукции как из европейских стран, так и из Беларуси, Казахстана, России. В условиях падения курса гривны аграриям часть продукции выгоднее реализовать на экспорт. Кроме этого, скоро начало посевной кампании, для которой необходимы семена, удобрения и проч.

Вопрос в том, как же все-таки эту ситуацию держать под контролем. Напомню, что раньше в Украине существовала Держфининспекция, которая имела полномочия мониторинга цен на социально значимые продукты питания. Но ее ликвидировали вместе с Санэпидемстанцией.

Поэтому вопрос введения государственной дисциплины за ценами вновь на повестке дня. Ни в коем случает речь не идет о тотальном или военизированном контроле. Но обязанность государства — нести ответственность за цены на социальные продукты, особенно в случае чрезвычайной ситуации, которая теперь уже введена по всей стране.