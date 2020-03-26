Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что разразившийся кризис, связанный с эпидемией коронавируса, наглядно показал всю суть «реформ» последних лет и уровень компетенции власти

Согласно данным из различных источников, ежегодно из Украины выезжает до 7 тысяч медицинских работников. После госпереворота Украину уже покинуло более 50 тысяч врачей.

Причина бегства ясна — последствия работы Супрун, «реформы» международных спекулянтов, настоящая суть которых всегда одна — ликвидация социальных гарантий граждан через уменьшение финансирования жизненно важных отраслей. Принуждение к переменам. Чему учит коронавирус © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

За медреформу, суть которой — уничтожение украинского народа и ликвидация медицины в стране, голосовали БПП, «Народный фронт», «Самопомощь», радикалы Ляшко. Под законами стоит подпись Порошенко.

Сегодняшний кризис остро и быстро показал всю стоимость «реформ» последних лет и уровень готовности власти к вызовам.

Ведь за эти годы не строились новые больницы, как это делалось при нас. Не был открыт ни один крупный медицинский центр. Только пустая болтовня о так называемом «патриотизме».

Сейчас пришло время вернуть в Министерство здравоохранения настоящих профессионалов, которые уже работали во время эпидемий гриппа и знают, что и как надо делать. Необходимо вычистить МОЗ от всей нечисти времен Порошенко.