Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook подчеркнул, что озвученное накануне обращение президента России Владимира Путина нужно понимать, как «вежливую мобилизацию» государства и общества

«Вежливая мобилизация» под предлогом карантина

«…для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15 процентов»

Озвученное ВВП в обращение правильно понимать, как «вежливую мобилизацию». Тем, кто на социале — сохранение и увеличение поддержки, а рантье — повышение налогов.

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«…наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, — обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы»

Меры, предлагаемые ВВП, формально относятся к сфере экономики, но на самом деле касаются общественной жизни. Сохранение активных социально-экономических связей означает, что внутренний рынок не схлопнется. Следовательно, кризис не станет депрессией, а значит сразу после снятия карантинных ограничений начнется восстановительный рост. Как это уже происходит в Китае.

Каждая тысяча рублей на потребительском рынке будет означать сохранение рабочего места. Самое главное не скатится в депрессию — поэтому сейчас справедливость важнее законности. Поэтому и сделана ставка в пользу труда и в ущерб капиталу.

Однако, теперь необходимо развернуть аналогичные программы на региональном уровне. В разрезе каждой области России должны быть развернуты штабы по сохранению экономической активности с использованием предлагаемых федеральных программ. Чтобы антикризисные меры по доброй российской традиции не превратились в имитационные мероприятия и «освоение» фонда национального благосостояния и госбюджета.