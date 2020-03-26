Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook пояснил, чего не понимает нынешняя власть, рассуждая о путях преодоления кризиса

Власти не понимают, что одними админ. решениями не удастся справиться с вирусом и не ухандокать экономику в период карантина.

Потому что:

— Не будут банки идти навстречу клиентам, если государство не предложит компенсатор. Будут соглашаться, но делать ничего не будут.

— Не будут работодатели платить зарплату или сохранять рабочие места людям, если затянется процесс карантина. Западные СМИ предсказывают Украине конец света и государственности © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

— Не сможет экономика пройти без сложностей, если сейчас не принимают законы антикризисные и компенсаторные.

Все страны что-то дают бизнесу и людям, а потом к чему-то призывают.

Выйдем из пандемии и войдём в кризис.

Плохо, что никто не хочет слышать, потом будет поздно.

В итоге это приведет к массовым недовольствам и вряд ли удастся прикрыться борьбой с вирусом, вопрос, кто и куда направит "народные вилы"?