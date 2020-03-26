Власти не понимают, что одними админ. решениями не удастся справиться с вирусом и не ухандокать экономику в период карантина.
Потому что:
— Не будут банки идти навстречу клиентам, если государство не предложит компенсатор. Будут соглашаться, но делать ничего не будут.
— Не будут работодатели платить зарплату или сохранять рабочие места людям, если затянется процесс карантина.
— Не сможет экономика пройти без сложностей, если сейчас не принимают законы антикризисные и компенсаторные.
Все страны что-то дают бизнесу и людям, а потом к чему-то призывают.
Выйдем из пандемии и войдём в кризис.
Плохо, что никто не хочет слышать, потом будет поздно.
В итоге это приведет к массовым недовольствам и вряд ли удастся прикрыться борьбой с вирусом, вопрос, кто и куда направит "народные вилы"?