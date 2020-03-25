Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник на своей странице в соцсети Facebook написал, что украинская делегация выдумывает отговорки, чтобы не подписывать документ об учреждении консультативного совета в рамках минской контактной группы

Внезапно выздоровевший вице-премьер Алексей Резников заявил, что пока решение о создании консультативного совета подписано быть не может физически, ибо видеоконференция.

Вчера вице-премьер Украины и по совместительству представитель Киева в политической рабочей группе на Минских переговорах Алексей Резников не смог принять участие в заседании рабочей группы в формате видеоконференции по причинам, «связанным с состоянием здоровья», и потому вопросы особого статуса и функционирования консультационного совета остались без рассмотрения. Коронавирусный переворот. Как пандемия изменила политический расклад в Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но сегодня, видимо, поправив здоровье, он сообщил, что, так как «ТКГ проходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений о создании (консультационного совета) подписано быть не может физически. Более того, непосредственно решение о создании может быть принято после консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ. Они, на сегодняшний день, продолжаются».

Суть консультаций с Германией, Францией и ОБСЕ заключаются только в их согласии выделить по одному эксперту для участия в совете без права решающего голоса, остальные вопросы были утрясены ещё 11 марта. В том числе и обязательство представителей Киева 25 марта «подписать ТКГ об учреждении консультативного совета».