Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook заявил, что в условиях эпидемии есть риск потерять невосполнимые кадры на украинских АЭС, а это, в свою очередь, несет опасность техногенных аварий

Атомный коронавирус.

Есть одна проблема, которую пока никто не затронул. Речь об атомной энергетике Украины в условиях эпидемии. На французских атомных электростанциях уже есть больные коронавирусом. Похожая ситуация и в США. Если сегодня не принять жесткие решения в отношении карантина для работников и специалистов АЭС, мы может получить весьма печальные последствия.

Во многих других отраслях можно заменить специалистов. В атомной энергетике это товар штучный. Реально их очень мало, и требуется значительное время, чтобы подготовить такого специалиста. Коронавирус: на Украине примут меры против «уклонистов» от карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В Украине в силу событий последних шести лет нет кадрового запаса. Прискорбно, что многие, понимая гибельность политики украинских властей, перебрались в соседние страны, и в первую очередь в Россию. Необходим жесткий карантин для АЭС с обеспечением сотрудников всем необходимым в полной мере.

Без врачей и специалистов атомной энергетики Украина рискует превратиться в пустыню. ЧП на украинских АЭС в относительно мирное время стали правилом. А в условиях пандемии можно предполагать самые худшие варианты развития событий. Максимальный карантин в отношении тех, кто трудится на атомных электростанциях, и безусловная поддержка семей сотрудников могут и должны обеспечить безаварийность работы атомной энергетики Украины. Если сотрудник АЭС будет не уверен в социальной, медицинской, экономической безопасности семьи, он сможет без оглядки трудиться и не породит пресловутый человеческий фактор.

Мало того, считаю, если не удается обеспечить такие условия для сотрудников АЭС, станции нужно останавливать от греха подальше. Представьте себе чернобыльскую катастрофу, да ещё в условиях пандемии коронавируса, когда парализован практически весь мир.