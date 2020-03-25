Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter подчеркнул, что благодаря помощи другим странам КНР сможет не только сохранить свои позиции в мире, но и стать сильнее

Парадокс: Китай, где началась эпидемия, благодаря опыту борьбы с ней и готовности оказать помощь другим странам может выйти из кризиса сильнее, чем прежде.

Урон имиджу Китая будет преодолён его вкладом в борьбу с вирусом. И у Китая есть деньги. У Европы после обвала их не будет.

Парадокс: Китай, где началась эпидемия, благодаря опыту борьбы с ней и готовности оказать помощь другим странам, может выйти из кризиса сильнее, чем прежде. Урон имиджу Китая будет преодолён его вкладом в борьбу с вирусом. И у Китая есть деньги. У Европы после обвала их не будет. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 25, 2020

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