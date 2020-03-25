Парадокс: Китай, где началась эпидемия, благодаря опыту борьбы с ней и готовности оказать помощь другим странам может выйти из кризиса сильнее, чем прежде.
Урон имиджу Китая будет преодолён его вкладом в борьбу с вирусом. И у Китая есть деньги. У Европы после обвала их не будет.
Парадокс: Китай, где началась эпидемия, благодаря опыту борьбы с ней и готовности оказать помощь другим странам, может выйти из кризиса сильнее, чем прежде. Урон имиджу Китая будет преодолён его вкладом в борьбу с вирусом. И у Китая есть деньги. У Европы после обвала их не будет.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 25, 2020