Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook написал, что в форс-мажорных обстоятельствах пандемии коронавируса речь должна идти не о дефолте, а о временной приостановке Украиной внешних долговых выплат

О дефолте. Мы наблюдаем всплеск дискуссии на эту тему. И что интересно. В публичном пространстве мало кто говорит: давайте объявим дефолт. Зато масса предостережений — ни в коем случае нельзя объявлять дефолт, это приведет к фатальным последствиям.

А значит, тема все-таки обсуждается, в том числе в руководстве страны, но в закрытом режиме. И понятно, почему обсуждается — денег в бюджете нет. И надо выбирать — либо исправно платить по внешним долгам и перезанимать, чтобы выплачивать эти долги, либо направить имеющиеся скудные ресурсы на борьбу с эпидемией, антикризисные социальные выплаты и помощь бизнесу.

Сразу оговорюсь, было бы действительно глупо объявлять дефолт в одностороннем порядке, спонтанно, без консультаций с кредиторами. В этом случае последствия были бы действительно крайне негативными. Но речь идет о форс-мажорной и беспрецедентной ситуации. «Разгромленные магазины и хаос на улицах» — Золотарев о дефолте по-украински © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

Если во многих странах мира в качестве антикризисных мер приостанавливают выплаты по кредитам, ипотеке, то почему нельзя это сделать в глобальном масштабе? Надо обсуждать эту тему и с МВФ, и с Мировым банком. И лучше коллективно, совместно с другими странами, имеющими подобные проблемы. Речь должна идти не о дефолте, а о временной приостановке (на период кризиса) внешних долговых выплат, о реструктуризации этих выплат. Это сейчас абсолютно целесообразно. Ограниченные бюджетные ресурсы надо тратить на антикризисные цели, а не на поддержку финансовых спекулянтов.

И напоследок о тех, кто выступает в роли резких критиков «дефолта». Самая многочисленная их группа — это представители классических либеральных взглядов. Они мыслят заученными схемами и вряд ли хотят мыслить нестандартно. А сейчас требуется именно незашоренное, нестандартное мышление. Именно такие подходы требуются в кризисных ситуациях. Именно так в свое время появилось кейнсианство. Да и в успешных азиатских странах также действовали нестандартно.

Вторая группа «критиков «дефолта», по моим подозрениям, — это заинтересованные лица (держатели долговых ценных бумаг) и их лоббисты. Они борются за свой шкурный интерес, который в настоящее время кардинально противоречит нашим национальным интересам. И это также надо учитывать в дискуссии о так называемом «дефолте».