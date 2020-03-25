Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook заметил, что если эпидемия на Украине будет развиваться по европейскому сценарию, уже через неделю зараженных будет более тысячи

Не успел я написать, что нет обновленной статистики по COVID-19 в нашей стране, как она появилась. Как и прогнозировалось, мы перевалили рубеж в 100 подтвержденных заражений. «Спирта нет, берите водку». Прогулка по Киеву в условиях жёсткого карантина © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Подтвердились прогнозы, высказанные мной в воскресенье и понедельник. Пока мы идем по графику начальной фазы эпидемии, проявившемуся в других странах. Но темпы развития эпидемии относительно умеренные. Все-таки, эффект от карантина есть.

Напомню еще один прогноз (по опыту других стран). Примерно через неделю мы можем выйти на рубеж в 1000 подтвержденных заражений и около 30 умерших от этой заразы. Если это произойдет до конца марта — значит, темпы развития эпидемии достаточно высокие (хотя это может быть и эффект от более массового тестирования), если в начале апреля, то это — умеренный вариант развития эпидемии.

Чтобы не произошло всплеска заражений, необходим усиленный и боле жесткий карантинный контроль всех, кого сейчас эвакуируют из-за рубежа.