Украинский экономист Даниил Монин на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему кредит МВФ не улучшит положение страны и будет лишь способствовать дальнейшему оттоку населения

Я думаю, Украина пойдет по худшему сценарию. Станет ли МВФ для Украины панацеей от коронавируса © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP | AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP | Перейти в фотобанк

Возьмут 5,5 млрд у МВФ под обязательства продолжить Внешнее управление Национальным банком, экономической и налоговой политикой с запретом стимулировать налогами свою экономику, проводить пенсионную реформу и вообще снижать налоги.

Кроме этого, в виде подачки Украина получит дополнительных 1,5 млрд на хлеб, чтобы украинцы не умерли с голоду. Секта МВФ будет кричать про перемогу, украинский бизнес — сворачиваться и постепенно продавать землю и активы иностранцам.

А население — паковать чемоданы и эмигрировать в другие страны, видя во всем этом тотальную безнадегу. Таков путь.