Я думаю, Украина пойдет по худшему сценарию.
Возьмут 5,5 млрд у МВФ под обязательства продолжить Внешнее управление Национальным банком, экономической и налоговой политикой с запретом стимулировать налогами свою экономику, проводить пенсионную реформу и вообще снижать налоги.
Кроме этого, в виде подачки Украина получит дополнительных 1,5 млрд на хлеб, чтобы украинцы не умерли с голоду. Секта МВФ будет кричать про перемогу, украинский бизнес — сворачиваться и постепенно продавать землю и активы иностранцам.
А население — паковать чемоданы и эмигрировать в другие страны, видя во всем этом тотальную безнадегу. Таков путь.