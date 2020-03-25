Швеция решила не вводить строгий карантин, не останавливать предприятия и малые бизнесы.
Шведское правительство говорит: пусть все болеют, смертность не такая уж высокая. Если мы остановим страну — умрет больше людей. Правда, с чего это умрет больше людей при карантине — шведские социалисты не сообщают.
Бразильский президент Болсонару тоже призывает отказаться от жесткого карантина. "Дети не в группе риска — зачем им карантин?" — спрашивает он.
Правда, он почему-то не думает, что если заразятся дети, то они придут домой и заразят всех взрослых — ведь не в школе же им жить!
Порой наивность людей, управляющих целыми странами и народами, устрашает…