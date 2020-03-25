Деньги по карточкам…
Из-за коронавируса регулятор предложил выплачивать зарплаты и пенсии только в безналичной форме.
НБУ предлагает "перевод всех организаций, предприятий, физических лиц — получателей денежной помощи и т. п. из средств государственного и местных бюджетов — на получение заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат и субвенций па выплату исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками".
В Украине только в крупных городах наблюдается относительная готовность к исключительно электронной форме расчетов за товары и услуги. И это скорее исключение, чем правило.
Что же до жизни села, то поголовное введение "карточной системы" парализует селян окончательно.
В общем, очень полезная штука этот вирус. И войну заменяет, и порядок новый установить помогает, и держит в страхе миллиарды душ…
Кому корона́, а кому мать родна.