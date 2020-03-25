Политический аналитик Алексей Калиниченко на своей странице в Facebook предположил, чем может обернуться намерение Нацбанка в связи с эпидемией перевести все платежи в безналичную форму

Деньги по карточкам…

Из-за коронавируса регулятор предложил выплачивать зарплаты и пенсии только в безналичной форме. Украина без доллара: как в стране закончилась валюта © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

НБУ предлагает "перевод всех организаций, предприятий, физических лиц — получателей денежной помощи и т. п. из средств государственного и местных бюджетов — на получение заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат и субвенций па выплату исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками".

В Украине только в крупных городах наблюдается относительная готовность к исключительно электронной форме расчетов за товары и услуги. И это скорее исключение, чем правило.

Что же до жизни села, то поголовное введение "карточной системы" парализует селян окончательно.

В общем, очень полезная штука этот вирус. И войну заменяет, и порядок новый установить помогает, и держит в страхе миллиарды душ…

Кому корона́, а кому мать родна.