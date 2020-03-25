Украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в соцсети Facebook утверждает, что главной бедой постмайданной Украины была тотальная ложь политиков о радужных перспективах страны

Это лучшее, что может происходить с Украиной.

Когда год, два, три года назад я говорил, да много кто еще говорили, что надо готовиться к третьей волне кризиса, то нам рассказывали басни в духе того, что экономика сильна как никогда, реформы были успешные настолько, что нам ничего не страшно. Рабинович: Украине пора всё переосмыслить и обратиться за помощью к России © Facebook, Полiтична партiя "ЗА ЖИТТЯ". Київ | Перейти в фотобанк

То, что происходит, — это прекрасно! Это лучшее, что может происходить с Украиной. Она наконец-то имеет шанс выйти из лжи, в которую сама себя погрузила. А ложь — это главная причина, почему здесь все так убого.

Постсовок населен варварами, которые врут под любым предлогом. Социальные деформации здесь достигли такого уровня, что здравый смысл здесь стал синонимом мыслепреступления.

Брешут здесь так яростно, так неистово, что кроме брехни не остается времени ни на что. Брешут, когда говорят о вирусе. Брешут о деньгах. Брешут своим женам, мужьям, любимым. Брешут про мову, веру, армию. Ложью пронизано все, с детства до смертного одра.

Потому все происходящее сегодня — есть высший акт справедливости, расставляющий все по своим местам. Это грандиозная картина отрезвления, которую нужно только всячески приветствовать.