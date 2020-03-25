Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook замечает, что кризис, связванный с эпидемией коронавируса, доказал необходимость резко усилить продовольственную безопасность Украины

Ситуация в Украине постепенно ухудшается, и уже официально говорят, что заболевших коронавирусом около 100 человек! Сколько их в реальности, мы можем только догадываться, поскольку очень мало людей реально проверили.

Нужно понимать, что сейчас в Украине есть два фронта для сохранения относительной стабильности: медицинский и продуктовый. Обе сферы уже работают на износ, и даже в относительно благополучном Киеве постепенно начинаются перебои с поставками продуктов питания и необходимых медикаментов.

К сожалению, после преодоления пандемии жизнь людей в Украине и мире далеко не сразу станет прежней. Возможно, это пойдёт нам на пользу и позволит стать сильнее, поскольку придёт понимание, что необходимо обеспечивать себя всем необходимым внутри страны. Импорта станет намного меньше, так как границы закрыты, а платёжеспособность нашей национальной валюты падает на глазах. Повестка дня Зеленского: утраченные возможности © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Интересы отечественного бизнеса сейчас должны стать приоритетом для власти, так же как и обеспечение медицинской сферы.

Пока мы видим, что базовые продукты (молочка, яйца, курятина, хлеб) в нормальном количестве остаются на полках магазинов. Сохранить ситуацию под контролем на сегодня вопрос государственной безопасности.

Поэтому необходима комплексная стратегия поддержки украинских аграрных предприятий.

Каких конкретно? Замкнутый цикл производства базовых продуктов питания есть у МХП (владелец Юрий Косюк), АПК-Инвест (владелец Борис Колесников) и некоторых других.

Если раньше мы могли критиковать власть за поддержку национальных производителей, то сейчас ситуация изменилась коренным образом.

Необходимо выжить и обеспечить страну всем необходимым. Выдержать этот шторм и стать сильнее.

Во времена масштабных угроз станет лучше видно, кто есть кто, и многие политики сойдут со сцены. Останутся те, кто умеет просчитывать ситуацию на несколько ходов вперёд и составлять внятный план действий. Нас ждут интересные события.