Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на своей странице в соцсети Facebook отметил, что после окончания пандемии в Европе неизбежно усилятся позиции евроскептиков и дезинтеграционные тенденции

Российская помощь Италии, ставшей эпицентром борьбы со вспышкой коронавируса в Европе, была встречена с огромной благодарностью на Апеннинах. И, надо сказать, итальянцы особенно оценили этот жест доброй воли в условиях, когда общеевропейская и евроатлантическая солидарность в отношении них были практически забыты.

В этот тяжелый период Италия оказалась со своей бедой один на один и напрасно взывала к союзникам по ЕС и НАТО, те отказали в элементарном содействии. Помощь, однако, пришла, но не оттуда, откуда ждали. Крупные партии масок и группы врачей прибыли из Китая, направила своих известных на весь мир медиков Куба.

Пришла помощь и из России: после телефонного разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в течение суток в Италию вылетели 14 самолетов ВКС с медицинскими бригадами и оборудованием, войска радиационной, химической и биологической защиты отправили мобильную лабораторию, 20 машин для специальной обработки и около ста вирусологов и эпидемиологов с большим опытом борьбы с эпидемиями. Дружить с Россией и Китаем сам Брюссель велел: как коронавирус меняет конфигурацию Евросоюза © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Конечно, на этом фоне резко и неприятно контрастирует поведение «большого брата» — США, а также «товарищей по ЕС», которые не только бездействовали, но порой даже, как утверждает местная пресса, вели себя просто подло. Известный итальянский журналист Лино Полимени назвал такое поведение союзников "ударом ножом в спину".

Вот оно — лицо европейского единства «без маски». Эпидемиологический кризис показал, что раздутые бюрократические аппараты органов Евросоюза оказались неэффективны при внештатных ситуациях, а поэтому можно предвидеть, что после окончания пандемии в Европе неизбежно усилятся позиции евроскептиков и дезинтеграционные тенденции.

И вполне естественно, что в этом же контексте вновь зазвучали голоса о необходимости снятия с России санкций и со стороны итальянских политиков, и со стороны бизнеса. Италия уже пыталась поставить этот вопрос в 2018 году, но «получила по рукам»… конечно, от Вашингтона, напомнившего ей, что антироссийские рестрикции имеют общеевропейский характер, и не ей одной решать.

Однако Россия нисколько не увязывает вопрос отмены санкций с предоставлением безвозмездной помощи Апеннинам. В такой тяжелой гуманитарной ситуации мы не могли поступить иначе и проигнорировать просьбы итальянского руководства. Наши народы связывают вековые дружеские отношения, а санкции — это вообще не наша повестка.