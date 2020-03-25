Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook заявил, что новая команда обязана дать правовую оценку действиям экс-премьера Гончарука, создавшего искусственный дефицит медицинских масок и других средств защиты накануне эпидемии коронавируса

В Украине сейчас тяжелое время для проверки власти.

Сможет ли новая команда привлечь к ответственности экс-премьера Гончарука за вывоз масок из Украины накануне эпидемии коронавируса? Рабинович: Украине пора всё переосмыслить и обратиться за помощью к России © Facebook, Полiтична партiя "ЗА ЖИТТЯ". Київ | Перейти в фотобанк

Как премьер-министр страны, Гончарук точно знал, что экспорт масок и прочей медпродукции нужно запрещать, но, имея все полномочия, ничего этого не сделал.

Последние недели руководства этого недопремьера медицинские маски и средства защиты стали главным товаром в Украине. Этот соросенок обеспечил их вывоз главным образом в Европу. Именно после этого они стали пропадать из аптек, а цены на них выросли в разы.

Причем Гончарук не мог не понимать, что эпидемия очень скоро доберется и до Украины. Но в любом случае ответственность за отсутствие реакции на вывоз масок и медицинской продукции из Украины несет Гончарук и члены его правительства.

Сейчас же странным выглядит требование власти об обязательном ношении масок после того, как их практически подчистую вывезли из страны.

Допускать экспорт масок в таких условиях можно было лишь в силу непрофессионализма и желания наживы.