Коронавирус стал пусковым механизмом разворачивающего глобального кризиса. Многие проблемы, накапливающиеся долгие годы, сегодня резко обострились.
Прямо на наших глазах формируется новая реальность. Эпоха перемен продолжается.
Коронавирус стал пусковым механизмом разворачивающего глобального кризиса. Многие проблемы, накапливающиеся долгие годы, сегодня резко обострились.
Прямо на наших глазах формируется новая реальность. Эпоха перемен продолжается.
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