Украинский социолог Евгений Копатько на своей странице в соцсети Facebook отметил, что проблемы страны, которые высветил наступивший кризис, возникли не вчера, а копились многие годы

Коронавирус стал пусковым механизмом разворачивающего глобального кризиса. Многие проблемы, накапливающиеся долгие годы, сегодня резко обострились. Прямо на наших глазах формируется новая реальность. Эпоха перемен продолжается.