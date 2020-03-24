Кругосветка с Аваковым.
Помните эти первые постмайданные дни? Когда «Янукович уже всё» и образовалась неопределенная пустота. Неопределенность — она всегда пугает. Это главный эффект всех фильмов ужасов. Страшно не столько чудовище, сколько его ожидание. То, что называется в кинематографе саспенсом.
Правда, Украина тогда умудрилась переиграть законы жанра. Мало кто ожидал, что будет так паскудно. Не все у нас умеют смотреть в завтрашний день.
Но вот тогда жизнь тоже шла своим чередом. Люди ходили на работу, ездили в отпуска. Одновременно отплывал Крым, горела Одесса и какое-то адище происходило на Донбассе. А люди все равно постили в ФБ котиков и смотрели на реактивное падение гривны.
Несчастья сыпались вроде бы и лавинообразно, но к дерьму привыкаешь так же быстро, как и к хорошему. К тому же, человек умеем замыкаться. Ждать свои алые паруса. И попробуй их не ждать, когда в твоей стране спикер Парубий, а по «1+1» показывают репортаж о нападении 22 июня Советского Союза на Германию и Украину.
Большая часть страны 5 лет прожила в гуманитарном гетто. Люди научились молчать и терпеть. И ждать. Ну и дождались. Белый корабль под алыми парусами таки приплыл, но капитан оказался виртуальным. Неплохая 3-D проекция. Такая себе говорящая Сири, у которой на каждый вопрос заготовлен анекдот.
А пока Сири травит анекдоты, призывает всех сплотиться и в режиме онлайн рассказывает о гуманитарной помощи, функции президента на себя перетянул Вечный Мент. Нам армянский Агасфер, которому суждено быть министром внутренних дел до второго пришествия Христа.
Трудная у Авакова работа. Решать фундаментальные проблемы страны, будучи при этом сам фундаментальной проблемой страны. Но Аваков справляется. Не каждый крокодил на берегу Нила пересидит четырех премьеров и двух президентов.
Вообще, на фоне какого-то залетного Шмыгаля, и уж не говоря о непонятном существе Гончаруке, Аваков — это Фигура. Самодостаточный харизмат, умеющий отстаивать свои интересы. Пересидеть Порошенко, будучи на финальном отрезке с ним в контрах — это достижение.
Другое дело, непричастным то какое дело до личных интересов Авакова? Мы же не радуемся за Криштиану Роналду, что он спит с очередной моделькой и ездит на новой сверхдорогой тачке. Планета Авакова заточена под Авакова.
Более того, Аваков не может стать не Аваковым, иначе вся его силовая конструкция будет разрушена. А она держится на макиавеллевском принципе «разделяй и властвуй». Этот принцип помог ему выжить в эпоху Порошенко, потому что сам Порошенко по нему же и жил.
А эра Зе построена на другом социальном запросе — сшивания, сглаживания и примирения. И вовсе не важно, как сам Зе к этому относится. Есть у него какое-то стратегическое видение или нет. Есть общественный тренд на смену элит и мир.
Со сменой элит уже облажались. С миром в общем-то, тоже. А тут еще и коронавирус — жопа черного лебедя, которая обнажила вызывающую неэффективность всей госсистемы страны. Как с этим жить — элитка не объясняет. Что будет через месяц — у нас вообще никто не знает.
Но клич спасения кидает Аваков. Надо признать, набрасывает вполне рациональные предложения. Но есть некоторые несоответствия.
Аваков вроде бы не оппозиционер. Он часть Системы. Конструктор всей постмайданной Украины и конструирует ее до сих пор. Поэтому он в своих предложениях напоминает красноречивого шеф-повара в самом никудышном ресторане города.
Это первое. И второе. Мы все вынуждены слушать Авакова только потому, что он сидит на должности, которая стала уже его родовой вотчиной. Он наш пэр с кольтом и верными оруженосцами в окружении молчаливой толпы, у которой оружия нет. Когда у тебя в руке пистолет, к твоим словам обычно прислушиваются. И даже мысли кажутся дельными. Но какой там персональный рейтинг у Авакова? Сколько бы один из лидеров «Народного фронта» сумел взять персональных голосов в самом глухом селе страны?
Интересная, согласитесь, ситуация. Ассоль дождалась корабля на алых парусах, а там снова оказался Аваков. И предлагает сделать еще одну пятилетнюю кругосветку, чтобы вернуться в ту же самую страну, которую Аваков для нас же и строит.