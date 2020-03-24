Киевский журналист Игорь Лесев на своей странице в соцсети Facebook отметил, что значительная роль Арсена Авакова в постмайданной Украине непоколебима, пока существует сама эта конструкция

Кругосветка с Аваковым.

Помните эти первые постмайданные дни? Когда «Янукович уже всё» и образовалась неопределенная пустота. Неопределенность — она всегда пугает. Это главный эффект всех фильмов ужасов. Страшно не столько чудовище, сколько его ожидание. То, что называется в кинематографе саспенсом.

Правда, Украина тогда умудрилась переиграть законы жанра. Мало кто ожидал, что будет так паскудно. Не все у нас умеют смотреть в завтрашний день.

Но вот тогда жизнь тоже шла своим чередом. Люди ходили на работу, ездили в отпуска. Одновременно отплывал Крым, горела Одесса и какое-то адище происходило на Донбассе. А люди все равно постили в ФБ котиков и смотрели на реактивное падение гривны.

Несчастья сыпались вроде бы и лавинообразно, но к дерьму привыкаешь так же быстро, как и к хорошему. К тому же, человек умеем замыкаться. Ждать свои алые паруса. И попробуй их не ждать, когда в твоей стране спикер Парубий, а по «1+1» показывают репортаж о нападении 22 июня Советского Союза на Германию и Украину.

Большая часть страны 5 лет прожила в гуманитарном гетто. Люди научились молчать и терпеть. И ждать. Ну и дождались. Белый корабль под алыми парусами таки приплыл, но капитан оказался виртуальным. Неплохая 3-D проекция. Такая себе говорящая Сири, у которой на каждый вопрос заготовлен анекдот.

А пока Сири травит анекдоты, призывает всех сплотиться и в режиме онлайн рассказывает о гуманитарной помощи, функции президента на себя перетянул Вечный Мент. Нам армянский Агасфер, которому суждено быть министром внутренних дел до второго пришествия Христа.

Трудная у Авакова работа. Решать фундаментальные проблемы страны, будучи при этом сам фундаментальной проблемой страны. Но Аваков справляется. Не каждый крокодил на берегу Нила пересидит четырех премьеров и двух президентов.

Вообще, на фоне какого-то залетного Шмыгаля, и уж не говоря о непонятном существе Гончаруке, Аваков — это Фигура. Самодостаточный харизмат, умеющий отстаивать свои интересы. Пересидеть Порошенко, будучи на финальном отрезке с ним в контрах — это достижение. Чрезвычайное положение Авакова на фоне кризиса. Главные темы соцсетей 24 марта © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych | Перейти в фотобанк

Другое дело, непричастным то какое дело до личных интересов Авакова? Мы же не радуемся за Криштиану Роналду, что он спит с очередной моделькой и ездит на новой сверхдорогой тачке. Планета Авакова заточена под Авакова.

Более того, Аваков не может стать не Аваковым, иначе вся его силовая конструкция будет разрушена. А она держится на макиавеллевском принципе «разделяй и властвуй». Этот принцип помог ему выжить в эпоху Порошенко, потому что сам Порошенко по нему же и жил.

А эра Зе построена на другом социальном запросе — сшивания, сглаживания и примирения. И вовсе не важно, как сам Зе к этому относится. Есть у него какое-то стратегическое видение или нет. Есть общественный тренд на смену элит и мир.

Со сменой элит уже облажались. С миром в общем-то, тоже. А тут еще и коронавирус — жопа черного лебедя, которая обнажила вызывающую неэффективность всей госсистемы страны. Как с этим жить — элитка не объясняет. Что будет через месяц — у нас вообще никто не знает.

Но клич спасения кидает Аваков. Надо признать, набрасывает вполне рациональные предложения. Но есть некоторые несоответствия. «Альтернативный президент». Что предполагает антикризисный план Авакова © пресс-служба А.Авакова

Аваков вроде бы не оппозиционер. Он часть Системы. Конструктор всей постмайданной Украины и конструирует ее до сих пор. Поэтому он в своих предложениях напоминает красноречивого шеф-повара в самом никудышном ресторане города.

Это первое. И второе. Мы все вынуждены слушать Авакова только потому, что он сидит на должности, которая стала уже его родовой вотчиной. Он наш пэр с кольтом и верными оруженосцами в окружении молчаливой толпы, у которой оружия нет. Когда у тебя в руке пистолет, к твоим словам обычно прислушиваются. И даже мысли кажутся дельными. Но какой там персональный рейтинг у Авакова? Сколько бы один из лидеров «Народного фронта» сумел взять персональных голосов в самом глухом селе страны?

Интересная, согласитесь, ситуация. Ассоль дождалась корабля на алых парусах, а там снова оказался Аваков. И предлагает сделать еще одну пятилетнюю кругосветку, чтобы вернуться в ту же самую страну, которую Аваков для нас же и строит.