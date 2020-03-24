Настоящий план должен был начинаться с осознания масштабов проблемы: сколько денег экономика потеряет и сколько денег понадобится, чтобы ее "завести".

И если бы Аваков отталкивался от этой цифры, он бы увидел, что за счет увеличения дефицита и частичного секвестра бюджета проблему не решить, даже если не выплачивать бонусы Коболеву.

Чрезвычайное положение Авакова на фоне кризиса. Главные темы соцсетей 24 марта
Чрезвычайное положение Авакова на фоне кризиса. Главные темы соцсетей 24 марта
© Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych | Перейти в фотобанк

Кроме того, хорошо было бы представить программу не нищенского выживания (на 3 тыс. грн даже здоровый человек прожить не сможет), а программу, обеспечивающую на достаточном уровне потребности людей в кризисный период.

Кроме того, непонятно, почему с такой инициативой выступил министр внутренних дел, а не министр экономики. В идеале же было бы неплохо услышать официальное заявление правительства. И пусть на разработку детальной стратегии у них не было времени, все же хотелось бы увидеть документ со статусом более весомым, чем пост в Фейсбуке, с перечнем действий во время кризиса и законодательных изменений, которые должен принять парламент.

Самое плохое, что сегодня могут сделать политики, — это устроить соревнование красивых тезисов неэффективных смыслов. Сегодня не время отдельным министрам, пусть даже и весомым, выписывать направления по стабилизации, а время создать "мозговой центр" под руководством президента, решения которого должны немедленно реализовываться на всех уровнях власти.

Главное — минимизировать влияние олигархов при выборе экспертов, чтобы вся работа по преодолению кризиса не превратилась в очередное "перетягивание каната".