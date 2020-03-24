Украинский экономист Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook заявил, что к плану Арсена Авакова у него есть ряд существенных замечаний

Настоящий план должен был начинаться с осознания масштабов проблемы: сколько денег экономика потеряет и сколько денег понадобится, чтобы ее "завести".

И если бы Аваков отталкивался от этой цифры, он бы увидел, что за счет увеличения дефицита и частичного секвестра бюджета проблему не решить, даже если не выплачивать бонусы Коболеву. Чрезвычайное положение Авакова на фоне кризиса. Главные темы соцсетей 24 марта © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych | Перейти в фотобанк

Кроме того, хорошо было бы представить программу не нищенского выживания (на 3 тыс. грн даже здоровый человек прожить не сможет), а программу, обеспечивающую на достаточном уровне потребности людей в кризисный период.

Кроме того, непонятно, почему с такой инициативой выступил министр внутренних дел, а не министр экономики. В идеале же было бы неплохо услышать официальное заявление правительства. И пусть на разработку детальной стратегии у них не было времени, все же хотелось бы увидеть документ со статусом более весомым, чем пост в Фейсбуке, с перечнем действий во время кризиса и законодательных изменений, которые должен принять парламент.

Самое плохое, что сегодня могут сделать политики, — это устроить соревнование красивых тезисов неэффективных смыслов. Сегодня не время отдельным министрам, пусть даже и весомым, выписывать направления по стабилизации, а время создать "мозговой центр" под руководством президента, решения которого должны немедленно реализовываться на всех уровнях власти.

Главное — минимизировать влияние олигархов при выборе экспертов, чтобы вся работа по преодолению кризиса не превратилась в очередное "перетягивание каната".