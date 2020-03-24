Украинский журналист Вячеслав Чечило на своей странице в соцсети Facebook отметил, что уменьшение спроса на валюту со стороны физических лиц, которое отметил Нацбанк – говорит об отсутствии ставки на девальвацию национальной валюты

Нацбанк сообщил то, что он называет «хорошей новостью», — в последние дни Национальный банк наблюдает уменьшение спроса на валюту со стороны физических лиц. На самом деле новость не так-то и хороша — если украинцы в кризис не скупают доллары, то это значит, что им просто не за что это делать. Ни у кого нет денег. Порядка 700 тысяч предприятий с 4 млн сотрудников на Украине остановили работу из-за карантина © РИА Новости, Андрей Соломонов | Перейти в фотобанк

Но пишу я это не для того, чтобы констатировать очевидный всем факт. А для того, чтобы напомнить о прошлом кризисе и роли в нем НБУ. Как мы видим, если Нацбанк не «помогает» и не выдает бесконтрольно миллиардные кредиты рефинансирования банкам, то никакой обвальной девальвации нет даже в условиях кризиса.

Трехкратная девальвация гривны в 2014-2015 была рукотворной и полностью на совести Кубива и Гонтаревой. И очень жаль, что они за это так и не ответили.