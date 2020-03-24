"Нафтогаз" заявил, что цена на газ в марте будет ниже на 14%. Заслуги в этом ни президента, ни Кабмина, ни "Нафтогаза" нет: эту цену формульно определила цена на бирже в Амстердаме за февраль, согласно коррупционной формуле, утверждённой Кабмином.
То есть, нам целый месяц продают газ по цене выше, чем в Европе — европейская мартовская цена до нас дойдёт только в апреле. Но — "пэрэмога" же ж, Коболева надо оставить.
На этом фоне 19 марта НКРЕКП увеличила своими решениями в среднем на 10% тарифы на отопление. Зима плюсовая — нам впаривают тепло, будто на улице мороз.
Газ дешевле — тарифы на отопление ещё выше. И никто не наказан. Грабь — не хочу. Красота? Не переживайте, следующей зимой Зеленский запилит нам пару красивых роликов, как он "борется" с тарифами. А воры будут продолжать грабить нас всех. В том числе и президента.
В общем, снижение тарифов на следующий отопительный сезон уже провалено. И никто ничего делать даже не собирается, чтобы хоть что-то в ЖКХ изменить.