Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook написал, что в текущем символическом снижении цены на газ в марте нет никакой заслуги "Нафтогаза", а тарифы на отопление при мировом спаде цен даже поднялись

"Нафтогаз" заявил, что цена на газ в марте будет ниже на 14%. Заслуги в этом ни президента, ни Кабмина, ни "Нафтогаза" нет: эту цену формульно определила цена на бирже в Амстердаме за февраль, согласно коррупционной формуле, утверждённой Кабмином. Долги украинцев за ЖКХ растут, коллапс неизбежен © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

То есть, нам целый месяц продают газ по цене выше, чем в Европе — европейская мартовская цена до нас дойдёт только в апреле. Но — "пэрэмога" же ж, Коболева надо оставить.

На этом фоне 19 марта НКРЕКП увеличила своими решениями в среднем на 10% тарифы на отопление. Зима плюсовая — нам впаривают тепло, будто на улице мороз.

Газ дешевле — тарифы на отопление ещё выше. И никто не наказан. Грабь — не хочу. Красота? Не переживайте, следующей зимой Зеленский запилит нам пару красивых роликов, как он "борется" с тарифами. А воры будут продолжать грабить нас всех. В том числе и президента.

В общем, снижение тарифов на следующий отопительный сезон уже провалено. И никто ничего делать даже не собирается, чтобы хоть что-то в ЖКХ изменить.