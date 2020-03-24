Украинский экономист Виктор Скаршевский на своей странице в соцсети Facebook заметил, что из-за эпидемии коронавируса из фокуса общественного внимания выпали тревожные тенденции в украинской экономике

За коронавирусной суетой многие процессы, значимые для украинской экономики и государственного бюджета, отошли на второй план:

— в январе 2020, впервые с 2016 года, сократилось ВВП на минус 0,5%;

— промышленное производство сокращается 10-й месяц подряд, в феврале 2020 падение составило минус 4,1% к февралю 2019. В т.ч. машиностроение — минус 13,2%; Бизнес ушёл. Карантин разрушил экономику Одессы © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

— с начала марта нерезиденты вывели из ОВГЗ порядка $750 млн и тенденция вывода валюты продолжается;

— налоговый Закон №1210, ужесточающий условия для бизнеса, находится на подписи у Президента (на этот Закон необходимо наложить президентское вето);

— доходы госбюджета не выполняются с августа 2019 года, когда коронавируса еще не было и в помине (в декабре 2019 было формальное выполнение бюджета, так как правительство не возмещало в полном объеме НДС и вытребовало авансовые платежи у госпредприятий);

— в доходы госбюджета на 2020 год заложены доходы, не подкрепленные законодательством — 4,4 млрд грн от легализации игорного бизнеса. План доходов есть, а закона, обеспечивающего эти доходы — нет. После окончания карантина (а он таки закончится) опустевший бюджет придется чем-то наполнять, поэтому необходимо в срочном порядке принять соответствующий Закон. Тем более, что игорный бизнес будет также стимулировать инвестиции в игровую инфраструктуру и приток валюты, что явно не помешает для стабилизации курса.

Список можно продолжать. Но и этого достаточно, чтобы понять, что главное, чтоб в этой в коронавирусной суете, не отошло на второй план принятие тех решений, которые необходимы для развития украинской экономики и наполнения госбюджета.