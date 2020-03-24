Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что теперь украинская элита сможет на себе ощутить реальные последствия деятельности Ульяны Супрун

Чуть ли не впервые в истории украинской независимости депутаты и другие обеспеченные люди массово столкнулись с необходимостью лечиться в Украине! Шеслер: Единственное, что вызывает злорадное чувство, — это участь украинской элиты © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Это похоже на бумеранг — растоптанная их же стараниями (или, как минимум, бездействием) отечественная медицина заботливо принимает в свои цепкие руки. Теперь VIP-персоны ощутят на себе её реальный уровень и последствия т.н. «медицинской реформы» имени Ульяны Супрун.

Возможно, этот факт даже остановит уничтожение украинской медицины! Неожиданно все мы оказались в одной лодке, а выживут не все.

Очень интересный социальный эксперимент ставит над нами Время.

Друзья, будьте здоровы и сохраняйте оптимизм.