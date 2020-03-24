Чуть ли не впервые в истории украинской независимости депутаты и другие обеспеченные люди массово столкнулись с необходимостью лечиться в Украине!
Это похоже на бумеранг — растоптанная их же стараниями (или, как минимум, бездействием) отечественная медицина заботливо принимает в свои цепкие руки. Теперь VIP-персоны ощутят на себе её реальный уровень и последствия т.н. «медицинской реформы» имени Ульяны Супрун.
Возможно, этот факт даже остановит уничтожение украинской медицины! Неожиданно все мы оказались в одной лодке, а выживут не все.
Очень интересный социальный эксперимент ставит над нами Время.
Друзья, будьте здоровы и сохраняйте оптимизм.