Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов на своей странице в Facebook подчеркнул, что различные подходы руководства стран Евразийского союза к противодействию эпидемии коронавируса определяют уровень эффективности государственного управления

Эпидемия и евразийская интеграция.

Все члены ЕАЭС в борьбе с эпидемией пошли по пути самоизоляции и выбрали приоритетом защиту собственных граждан.

Однако самое интересное впереди. Нас ждут евразийские соревнования систем здравоохранения и общественной безопасности.

Эпидемия — это идеальный стресс-тест для государства.

Пока что просматриваются следующие кризисные точки:

— закрытие столиц;

— утаивание эпидемической статистики;

— неспособность оперативно перепрофилировать медучреждения; Эпидемия по-украински: тестов нету, жертвы есть, много шума — и ничего © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

— неготовность лёгкой промышленности переключиться на производство средств индивидуальной защиты;

— коллапс системы скорой помощи.

Уже сейчас можно видеть насколько различается развитие союзников по ЕАЭС.

Открытие внутренних границ союза будет крайне осложнено, потому что завершить карантин синхронно точно не получится.

Но есть и хорошие выводы из эпидемии: российская модель демонстрирует достаточную эффективность, и её можно предлагать всем союзникам, которые захотят в дальнейшем иметь открытые границы с Россией.