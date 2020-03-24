Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook предположил, что в «мирное» время Арсену Авакову не светит первая роль в стране, однако во время кризиса – это вполне возможно

Торги за власть.

Сможет ли Аваков прорваться во власть? В нынешних условиях сработать может множество факторов.

На Авакова работает непрофессионализм властей. Пустышка-премьер. Актер-президент. Теперь судорожно ищут, кто бы эту роль исполнил. В период кризиса решаться на импичмент и перевыборы страшно. Украина таких потрясений не переживет. Не время. Стоит вопрос найти временно замену. «Альтернативный президент». Что предполагает антикризисный план Авакова © пресс-служба А.Авакова

Понятно, что в "мирное" время Авакову не светит первая роль в стране. Но сегодня все зависит от договорняка. Если будет договорняк между олигархами и слабым Зеленским, который согласится, что Аваков будет регентом, добровольно ограничит свою "дееспособность".

Депутаты Рады ради сохранения своей "шкуры" будут действовать исходя из собственных интересов и пойдут на такую авантюру. Сейчас идут такие разговоры, как укрепить ползучим вариантом Зеленского. Его фигура всех устраивает. Он безвольный. А укрепить значит договориться с теми, кто реально является внутренними управленцами по Украине. Это олигархи.

Идут торги, как делить государственную власть, кабинет министров и так далее. Такова ситуация. В кризисное время власть или берет всё управление в кулак, или соглашается поделиться властью, ради сохранения собственного поста. Аваков такой момент почувствовал очень точно.