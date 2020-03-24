Политолог Михаил Мищишин на своей странице в соцсети Facebook заметил, что в ситуации с эпидемией коронавируса, как и во времена Майдана, идет целенаправленное запугивание, разделение и дробление граждан страны

Взаперти. Человечество посадили под домашний арест. Золотарев объяснил, почему на Украине ситуация с коронавирусом после апреля будет еще хуже © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Во время Майдана, когда воинствующее меньшинство, готовое пойти брат на брата, захватывало власть в Украине, людей точно так же запугивали, вынуждали не выходить из дому и не протестовать против происходящего. Иначе могли избить и даже убить.

Тогда под красивые слова и лозунги о любви и всеобщем братстве шел тотальный террор и запугивание, разделение и дробление людей, нас под страхом смерти вынуждали оставаться дома в то время, когда обученные в тренировочных лагерях революционеры ведут за собой толпу и решают судьбу твоей страны и Родины.

Сегодня происходит все то же самое. Но уже под лозунгами эпидемии. И не только в Украине. Все сидят по домам и ждут хороших вестей, как замыкались в себе и сидели по домам люди во время Майдана, пока меньшинство решало их судьбу. С человечеством тренируются и собираются проделать нечто, на что оно никогда не согласилось бы в обычных условиях. Это пока только подготовка к чему-то гораздо большему.