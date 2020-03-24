Лидер общественного движения «ПАРУС» Юрий Кот на своей странице в соцсети Facebook отметил, что помощь, оказанная РФ страдающей от эпидемии коронавируса Италии, должна подвигнуть западные страны поменять свое отношение к России

Дружить с Россией и Китаем сам Брюссель велел: как коронавирус меняет конфигурацию Евросоюза © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Можно сколько угодно в спокойной и размеренной жизни строить из себя великих ревнителей либерастии с демократией, но по факту выглядеть напыщеными индюками.

Как только возникают реальные проблемы, вся эта чушь слетает подобно шелухе и остается только голая правда об истинном положении дел — Россия несет в себе Христову искру любви к закидывающим её камнями лжи несчастным.