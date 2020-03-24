В принципе, глядя на Италию, все остальные страны должны задуматься насчет России и своего к ней отношения. Если этого не сделают власти, это сделают народы.
Можно сколько угодно в спокойной и размеренной жизни строить из себя великих ревнителей либерастии с демократией, но по факту выглядеть напыщеными индюками.
Как только возникают реальные проблемы, вся эта чушь слетает подобно шелухе и остается только голая правда об истинном положении дел — Россия несет в себе Христову искру любви к закидывающим её камнями лжи несчастным.