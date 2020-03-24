Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что намерение властей решить проблемы кризиса с помощью введения чрезвычайного положения дадут слабый эффект

Идея введения ЧП (чрезвычайного положения) — это проявление паники на политико-бюрократическом уровне. Военные патрули на улицах и усиленный Аваков. Эксперты о режиме ЧП на Украине © AP, Efrem Lukatsky | AP, Efrem Lukatsky | Перейти в фотобанк

Это судорожный ответ на панический вопрос: надо что-то делать. И лучше перебдеть, чем недобдеть. Похоже, что все-таки ЧП введут как некую чрезвычайную управленческую рамку, которую будут использовать не в полном объеме, регулируя ее в зависимости от ситуации (поднимая или опуская уровень чрезвычайности).

И будет как всегда: хотели как лучше, а получилось как всегда. Правда, поскольку сейчас у этой идеи есть хоть какая-то управленческая целесообразность, определенный эффект будет, хотя и умеренный.

Надеюсь, однако, что хватит ума не вводить информационные и политические ограничения.