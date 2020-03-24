Идея введения ЧП (чрезвычайного положения) — это проявление паники на политико-бюрократическом уровне.
Это судорожный ответ на панический вопрос: надо что-то делать. И лучше перебдеть, чем недобдеть. Похоже, что все-таки ЧП введут как некую чрезвычайную управленческую рамку, которую будут использовать не в полном объеме, регулируя ее в зависимости от ситуации (поднимая или опуская уровень чрезвычайности).
И будет как всегда: хотели как лучше, а получилось как всегда. Правда, поскольку сейчас у этой идеи есть хоть какая-то управленческая целесообразность, определенный эффект будет, хотя и умеренный.
Надеюсь, однако, что хватит ума не вводить информационные и политические ограничения.