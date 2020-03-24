Юрист Андрей Портнов на своей странице в соцсети Facebook поинтересовался у властей Украины, что те намерены делать, кроме принятия жестких ограничительных мер, для преодоления кризиса

Дорогое правительство, с вашими ограничительными мерами всё предельно ясно. Но не совсем понятны все ваши остальные планы. Как тратить оставшиеся у страны деньги, понятно, а как зарабатывать — пока не очень. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 23 марта

Может, на фоне чрезвычайных мер уже пора принять какой-то пакет симметричных экономических мер для простых людей и бизнеса?

Налоги резко снизить, отменить тонны отчётности, резко сократить тысячи несвязанных с охраной общественного порядка правоохранителей, упростить финансовые транзакции для всех, кто хочет хранить в Украине деньги и решить десятки других вопросов.

Может, законом провести экономическую амнистию и прекратить тысячи уголовных дел, обогащавших армию следователей и прокуроров?

Что вы топчетесь на месте? Одними запретами и ограничениями вы добьёте всё, что здесь ещё шевелится.