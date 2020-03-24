Глава Национального банка Украины в 2010-2012 годах Сергей Арбузов на своей странице в соцсети Facebook предложил для преодоления кризиса вернуться к программам, разработанным Кабмином Азарова еще до 2014 года

Выход из категории вирус, гарантированно приведет в категорию кризис и экономический и политический.

Читая заявления Президента, монокоалиции, олигархов, экономистов, политологов и правительства, однозначно понимаю, что ни программ, ни понимания, что делать, у них нет.

Предлагаю вернуться к программам, разработанным и имплементированным нашей командой до 2014 года. Сейчас стране, нужно выживать, а значит использовать необходимо не эмоции и прожекты, а то, что работало и давало результаты:

1. Программа государственного — частного партнёрства, разработанная нами в 2012:

— позволяет гарантированно увеличить прямые инвестиции в экономику;

— влияет на рост золотовалютных резервов Страны;

— позволяет спланировать и рассчитать гарантированный рост ВВП.

2. Увеличение золото-валютных резервов за счёт существующих разведанных запасов золота в Стране:

— рост ЗВР;

— контроль за спекулятивной девальвацией;

— приток иностранных инвестиций; Утраченное лидерство Запада и Украина © Daniel Tokarets / flickr

— реальное удешевление кредитных ресурсов для бизнеса, населения.

3. Увеличение ЗВР за счёт включения в их состав возобновляемых ресурсов — аграрную продукцию, зерновые:

— позволяет реально противодействовать девальвации валюты;

— уверенно создавать запас прочности на несколько лет в сегодняшней нестабильной ситуации.

4. Инвестиционные золотые монеты НБУ. Недавно писал об этом. Это инструмент:

— сохранения себестоимости накопления граждан;

— механизм вовлечения в экономику неработающих накоплений граждан.

5. Государственные займы внутри Страны, инструменты, индексированные на инфляцию, курсовые колебания.

— позволяют вовлекать в экономику неработающий капитал;

— гражданам защищать свои накопления от инфляции и девальвации;

— государству реально удешевить госдолг.

На самом деле программ гораздо больше, в арсенале есть способные поддержать экономику, смягчить давление на экономику в сегодняшних условиях.

Вопрос кому это сейчас передавать? Кто в состоянии запустить?