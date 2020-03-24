Выход из категории вирус, гарантированно приведет в категорию кризис и экономический и политический.
Читая заявления Президента, монокоалиции, олигархов, экономистов, политологов и правительства, однозначно понимаю, что ни программ, ни понимания, что делать, у них нет.
Предлагаю вернуться к программам, разработанным и имплементированным нашей командой до 2014 года. Сейчас стране, нужно выживать, а значит использовать необходимо не эмоции и прожекты, а то, что работало и давало результаты:
1. Программа государственного — частного партнёрства, разработанная нами в 2012:
— позволяет гарантированно увеличить прямые инвестиции в экономику;
— влияет на рост золотовалютных резервов Страны;
— позволяет спланировать и рассчитать гарантированный рост ВВП.
2. Увеличение золото-валютных резервов за счёт существующих разведанных запасов золота в Стране:
— рост ЗВР;
— контроль за спекулятивной девальвацией;
— приток иностранных инвестиций;
— реальное удешевление кредитных ресурсов для бизнеса, населения.
3. Увеличение ЗВР за счёт включения в их состав возобновляемых ресурсов — аграрную продукцию, зерновые:
— позволяет реально противодействовать девальвации валюты;
— уверенно создавать запас прочности на несколько лет в сегодняшней нестабильной ситуации.
4. Инвестиционные золотые монеты НБУ. Недавно писал об этом. Это инструмент:
— сохранения себестоимости накопления граждан;
— механизм вовлечения в экономику неработающих накоплений граждан.
5. Государственные займы внутри Страны, инструменты, индексированные на инфляцию, курсовые колебания.
— позволяют вовлекать в экономику неработающий капитал;
— гражданам защищать свои накопления от инфляции и девальвации;
— государству реально удешевить госдолг.
На самом деле программ гораздо больше, в арсенале есть способные поддержать экономику, смягчить давление на экономику в сегодняшних условиях.
Вопрос кому это сейчас передавать? Кто в состоянии запустить?