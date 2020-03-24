Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook подчеркивает, что Кабмину сейчас нужно срочно прогнозировать и просчитывать, что будет происходить с национальным бизнесом уже в ближайшие месяцы

Денис Шмыгаль, сейчас лучше что-то делать, чем бездействовать. Мир или мор: выбор для Украины © AP, Efrem Lukatsky | AP, Efrem Lukatsky | Перейти в фотобанк

В первую голову надо спасать украинский бизнес и ФОПов. В свою очередь есть о чем задуматься и за что побороться самому предпринимательскому сообществу и гражданам в условиях пандемии коронавируса, т.к. неизвестно, сколько времени пройдет, прежде чем эта страшная история закончится.

К сожалению, ситуация на украинских рынках, как и в США и Европе, продолжает быстро ухудшаться. Честно говоря, трудно понять, как наша финансовая система, обремененная огромными кредитами МВФ и займами ОВГЗ, сможет выдержать этот карантин и тем более ЧП?

И всё же, Кабмину нужно срочно прогнозировать и просчитывать, что будет с бизнесом происходить в апреле, мае? Какие предстоит предпринимать экстренные меры для спасения малого бизнеса и ФОПов? Только так!