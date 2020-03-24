Кто спасёт Украину: МВФ, США, Китай, олигархи? Главные темы соцсетей 23 марта
Кто спасёт Украину: МВФ, США, Китай, олигархи? Главные темы соцсетей 23 марта
© РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк
Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии через свое воздушное пространство.

Это подлость на уровне государственной политики. Тем более, что помощь шла в страну-союзницу Польши по ЕС и НАТО.

России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем.