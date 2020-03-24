Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии через свое воздушное пространство.
Это подлость на уровне государственной политики. Тем более, что помощь шла в страну-союзницу Польши по ЕС и НАТО.
России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем.
Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии через свое воздушное пространство. Это подлость на уровне государственной политики. Тем более, что помощь шла в страну-союзницу Польши по ЕС и НАТО. России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 23, 2020