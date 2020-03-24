Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter подчеркнул, что после того как Польша запретила пролет российских самолетов с гуманитарной помощью Италии, нашей стане не следует ни в чем идти ей навстречу

Кто спасёт Украину: МВФ, США, Китай, олигархи? Главные темы соцсетей 23 марта © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Это подлость на уровне государственной политики. Тем более, что помощь шла в страну-союзницу Польши по ЕС и НАТО.

России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем.

Польша не пропустила российские самолеты с помощью для Италии через свое воздушное пространство. Это подлость на уровне государственной политики. Тем более, что помощь шла в страну-союзницу Польши по ЕС и НАТО. России ни в чем не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чем. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 23, 2020

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