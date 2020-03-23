Украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в соцсети Facebook написал, что из-за неправильно определенных на заре независимости приоритетов и ложных целей украинское государство стало недееспособным и входит в мировой кризис крайне ослабленным

У простых украинцев есть выбор — действовать как весь мир, или изобретать велосипед, заболеть, заразить сотни людей, быть сожженным на костре запуганными соотечественникам, фанатами битв экстрасенсов, заговоров, вроків и прочей архаичной магии. Такова реальность.

Мы 29 лет все время изобретали какой-то украинский велосипед, чья уникальность должна была нас привезти в рай. Однако, спустя 29 лет мы входим в бурю слабыми, испуганными и неуверенными. Это означает, что наша модель социальных отношений была неправильной. Наши приоритеты были неправильными. Потому все это нужно откинуть, если мы хотим выжить как общность под названием «Украина». Кто спасёт Украину: МВФ, США, Китай, олигархи? Главные темы соцсетей 23 марта © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

В ближайшие месяцы, а может и годы, мы все будем страдать. Кто —то умрет. Многие переболеют вирусом. Государство будет балансировать на грани коллапса, а может и войдёт в него. Так будет в десятках стран мира. Никто не выбирает эту судьбу. Никто ведь не хочет страдать. Но есть обстоятельства выше человека. И единственное, что может человек — принять это вызов и действовать по обстоятельствам, чтобы улучшить свои шансы. Когда идёт цунами, то кто-то плывёт ему навстречу, зная, что в открытом море больше шансов уцелеть. Это страшно, но это наиболее эффективно.

Кто-то цепенеет, как тот человек на пляже в 2004 году, который стоит один перед огромной волной. Он принял свою судьбу и даже не пытается спастись.

Кто-то бежит прочь от волны, на высоты.

Осознание ситуации определяет действия. Действия повышают вероятность благополучной развязки. Бездействие усугубляет все. Украина бездействовала слишком много 29 лет, потому ее шансы невелики, если она будет предпочитать страусиную логику.

Это шанс для Украины скинуть балласт, что не давал взлететь. Пришло время, когда возможно все. И нужно избавляться от норм, людей и всего, что не позволяет выплыть в этому цунами. Это банальные слова, но мы ведь были даже неспособны признать банальные развалины и разруху, что вокруг нас. Замки на песке в головах. И проблемы в головах. Очищение десятков миллионов голов — открывает путь к подлинным изменениям. Тогда и катастрофы не произойдёт.