Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook подчеркивает, что в условиях карантина и пандемии процесс деградации украинской власти только усилится

По поводу действий нынешней власти в условиях потенциальной пандемии. Думаю следующее.

Государственная власть с 14-го года утратила всяческое доверие у населения. Со времен госпереворота власть не сделала навстречу реальным потребностям рядового украинца ни одного действия или шага. Чрезвычайное положение на Украине: мнения "за" и "против" © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

Наоборот, создавая мнимые угрозы типа "завтра Путин нападет", власть доила и продолжает доить свой плебс. Шаг за шагом ухудшая состояние всего, что получила в наследство от проекта "Советская Украина": от систем обеспечения жилищно-коммунальными услугами до всеобщего медицинского обслуживания.

Как бы истерично не работала майданная пропаганда перебить эти факты враньем невозможно. Мы живем все хуже и хуже. И дна этому процессу не видно.

Теперь, в условиях карантина и пандемии, процесс только усилится. В вертикали власти работают непрофессионалы. Последних истребили люстрациями и конкурсами на замещение должностей в пользу грантоедов.

Уверен, что, пока все беззаконие, начиная с госпереворота, не будет публично осуждено, виновные не понесут уголовного наказания, страна будет платить и платить по счетам нелегитимной, насквозь лживой и кровожадной псевдовласти…