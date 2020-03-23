Кстати, а где НАТО и что НАТО? Ещё недавно мы слышали, что Альянс является «гарантом мировой безопасности» (причём не только военной). И как? Натовские самолеты с натовскими натренированными военными медиками уже летят спасать своих членов?
Где-то разворачиваются натовские мобильные госпитали? В штабе НАТО уже сформирован глобальный штаб по борьбе с пандемией?
Зашёл я вот на официальную страницу Блока, где отчитываются об этой эпохальной борьбе. Три раза слово «мониторим» и отчёт, что 3 сотрудника штаба заразились, поэтому предпринимаются меры по защите… персонала.
Ага, то есть НАТО — это не Альянс для защиты стран, входящих в него, а структура по защите персонала, работающего в штабе? Ну, так бы сразу и сказали!