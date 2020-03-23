Кстати, а где НАТО и что НАТО? Ещё недавно мы слышали, что Альянс является «гарантом мировой безопасности» (причём не только военной). И как? Натовские самолеты с натовскими натренированными военными медиками уже летят спасать своих членов?

Почему поляки точат зубы на Калининград? Коронавирус как повод для экспансии
Почему поляки точат зубы на Калининград? Коронавирус как повод для экспансии
© РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Где-то разворачиваются натовские мобильные госпитали? В штабе НАТО уже сформирован глобальный штаб по борьбе с пандемией?

Зашёл я вот на официальную страницу Блока, где отчитываются об этой эпохальной борьбе. Три раза слово «мониторим» и отчёт, что 3 сотрудника штаба заразились, поэтому предпринимаются меры по защите… персонала.

Ага, то есть НАТО — это не Альянс для защиты стран, входящих в него, а структура по защите персонала, работающего в штабе? Ну, так бы сразу и сказали!