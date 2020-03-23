Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что, согласно официальным отчетам, Североатлантический блок сейчас занимается мониторингом и защитой своего персонала

Кстати, а где НАТО и что НАТО? Ещё недавно мы слышали, что Альянс является «гарантом мировой безопасности» (причём не только военной). И как? Натовские самолеты с натовскими натренированными военными медиками уже летят спасать своих членов? Почему поляки точат зубы на Калининград? Коронавирус как повод для экспансии © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Где-то разворачиваются натовские мобильные госпитали? В штабе НАТО уже сформирован глобальный штаб по борьбе с пандемией?

Зашёл я вот на официальную страницу Блока, где отчитываются об этой эпохальной борьбе. Три раза слово «мониторим» и отчёт, что 3 сотрудника штаба заразились, поэтому предпринимаются меры по защите… персонала.

Ага, то есть НАТО — это не Альянс для защиты стран, входящих в него, а структура по защите персонала, работающего в штабе? Ну, так бы сразу и сказали!