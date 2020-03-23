Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook написал, что Арсен Аваков своими заявлениями дает понять - только он способен во время эпидемии удержать ситуацию в стране под контролем с помощью правоохранительных органов и националистов

Выбери меня! Выбери меня!

Министр внутренних дел Арсен Аваков сделал заявку на премьерство. А возможно и на президента. Он понял, что пришло время выходить на большую политическую сцену, и начал умничать! Хотя, по большому счету он как глава правоохранительного ведомства должен был заниматься вопросами разворовывания государственного резерва, коррупцию и прочее, что сегодня выходит Украине боком уже в условиях чрезвычайных.

Аваков член правительства и такие предложения мог вносить задолго до эпидемии. Шесть лет он у власти. Ждал своего часа. Время пришло. Аваков нагнетает страхи. Говорит о надвигающемся голоде в стране. Пугает отсутствием средств у населения, живущего от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии.

Понятно, что такая ситуация чревата бунтами. Аваков дает понять, что он способен удержать ситуацию под контролем с помощью правоохранительных органов и националистов. К этому заявлению мы ещё вернемся. Говоря о возможности держать ситуацию под контролем, Аваков говорит об экономических и прочих шагах, давая понять, что способен быть не только главой полицейского ведомства, но и управлять экономикой и государством. Недвусмысленно своим заявлением он дает понять, что нынешний премьер и президент не способны держать удар. У них нет таких масштабных суждений, которые делает Аваков — простой министр МВД. Власти в своих суждениях движутся в сторону введения чрезвычайного положения. А в режиме ЧП меньше экономики, больше силы. Резонно в такой ситуации выставить себя на кастинг. У украинцев могут закончиться деньги на еду — Аваков © пресс-служба А.Авакова

О совместном патрулировании нациков и полиции. Меня этот шаг удивляет. Аваков такую форму уже предлагает, понимая, что нацики помогут ему держать в страхе население. На ум приходят аналогии с 1933 годов в Германии, когда Гитлер обещал стране железный порядок, опираясь на партию нацистов.

Кроме всего прочего, Аваков своим заявлением даёт сигнал Западу и украинским бизнесэлитам. Он показывает, что способен взять власть в свои руки самостоятельно путем госпереворота. Только в условиях эпидемии это будет дворцовый переворот. Выводить людей на Майдан не придется. Страна может проснуться и узнать, что «царя задушили».

Для Авакова реальнее дорога на самый верх в два прыжка. Первый — статье премьером. При нынешнем главе кабинета это легко решаемо. Олигархи помогут. Став премьером, он по существующей абсолютно нелегитимной Конституции, при отсутствии президента, (а у Зеленского могут сдать нервы. Я об этом скажу в другом посту) исполнять обязанности главы государства может премьер. Когда премьер возглавляет государством и назначаются новые выборы, их можно сделать под себя при любом раскладе.