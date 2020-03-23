Российский политолог, депутат Госдумы пятого созыва Сергей Марков на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что Россия благодаря советскому наследию и историческому опыту гораздо лучше подготовлена к разного рода катастрофам

В Европе и в России вызвала удивление помощь России Италии. Мало кто ожидал от России. Думали, что в России будет проблем больше, чем в Италии, больше, чем в европейских странах. А оказалось наоборот. Почему? Почему Россия неожиданно лучше подготовлена к эпидемии? Причины не мистические. Причины очень конкретные.

1. Европейское общественное мнение оказалось заложником своей собственной политики демонизации России. С 2014 года пишут сплошное вранье, как в России с Путиным все плохо. И уже не видят правды, отучились ее видеть. А в реальности в России все не так плохо, как пишут в европейских СМИ. Кто спасёт Украину: МВФ, США, Китай, олигархи? Главные темы соцсетей 23 марта © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

2. Россия — это страна, где пережили за последнее столетие много катастроф и поэтому подготовлены к катастрофам. Первая мировая, гражданская, репрессии 30-х годов, Великая Отечественная, 90-е годы. Все эти катастрофы сделали Россию более подготовленной именно к катастрофам. К хорошей жизни мы хуже подготовлены, чем итальянцы, а к катастрофам лучше.

3. Работает резерв времен СССР. Тогда готовились и к бактериологической войне с НАТО. Поэтому были подготовлены структуры, специалисты, приборы, стратегические запасы против бактериологической атаки Запада. Сейчас эти стратегические запасы могут быть использованы против эпидемии.

4. Из-за более низкого уровня жизни и больших территорий в России меньше темп передвижения людей по миру. Это снижает эпидемию. Вот Москва, которая живет по-европейски, и болеет более по-европейски. А Россия болеет и не по-европейски, и не по-азиатски, и не по-африкански. А по-сибирски. Сибирь она не для эпидемий. В Сибири даже вирусам трудно живется.